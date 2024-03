Salerno | apertura del nuovo Store creato dal Gruppo Noviello

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 26 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUno sguardo al futuro, partendo dalle solide basi di un’esperienza che conta 25 anni di attività nel mondo dell’automotive e dei servizi connessi. Ilpunta all’eccellenza e sale sul trampolino di lancio di un’iniziativa innovativa e unica nel suo genere a, che ha giàin queste ore curiosità e grandi aspettative. L’di uno, nel centro della city, a pochi passi dalla Stazione Ferroviaria, dedicato in prima linea al noleggio delle auto a lungo termine, ma con prospettive ed angoli in grado di offrire un’ampia gamma di servizi. Please Rent sarà, infatti, uno spazio multi funzionale dove si mixeranno business e lifestyle rivoluzionando l’esperienza d’acquisto. Offrirà, per esempio, una finestra in città per saperne di ...