Salernitana | Pirola va ko in nazionale | gli aggiornamenti

(Di martedì 26 marzo 2024) La, già in grande difficoltà in considerazione di una classifica che la vede all’ultimo posto con appena 14...

infortunio per capitan Lorenzo Pirola nel corso di Italia-Turchia , match valido per le qualificazioni agli Europei Under 21 2025. Il difensore della Salernitana , che rientrava oggi con l’U21, si è ... (sportface)

Italia Under 21, paura per Pirola: portato in ospedale per una tac - Preoccupazione per il capitano degli azzurri che ha subito un colpo alla testa a metà primo tempo contro la Turchia ...corrieredellosport

Under 21, Italia-Turchia: il rossoblù Prati ancora dal primo minuto - Le scelte dei due commissari tecnici per la sfida Italia-Turchia allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. ITALIA (4-3-3): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Ndour, Prati, Calafiori; Fabbian, ...calciocasteddu

Salernitana, Colantuono prepara il terzo debutto: ipotesi nuovo modulo - Salernitana, le ultime di formazione verso Bologna In attesa ... Per la sfida di Bologna sembra essere sicuro di una maglia da titolare Kostas Manolas che potrebbe far coppia con Pirola al centro.fantacalcio