Salento, incidente sul lavoro nel cantiere edile: operaio 62enne cade da 3 metri, ferito gravemente - incidente sul lavoro questa mattina in un cantiere edile a Martano. Gravemente ferito, a seguito di una caduta da un'altezza di oltre 3 metri, un operaio di 62 anni, S.S. le ...quotidianodipuglia

Travolta mentre attraversa la strada, muore 84enne in Salento - Un’anziana di 84 anni è morta in ospedale dove era stata ricoverata questa mattina dopo essere stata investita da un suv mentre attraversava la strada a Trepuzzi. L’incidente si è verificato in via Pa ...trmtv

In Salento donna di 84anni travolta da suv mentre attraversa: morta poco dopo l’arrivo in ospedale - È accaduto nel centro di Trepuzzi. I primi soccorsi prestati da alcuni passanti e dallo stesso autista dell’auto. Trasportata in codice rosso all’ospedale ...bari.repubblica