Salento | accusa | affari illeciti sull’immigrazione | tre arresti Carabinieri e Guardia di finanza

Pubblicato il 25 Gennaio, 2024 Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora un Dramma nel Salento. Un uomo di 65 anni ha Accusa to un malore improvviso che non gli ha lasciato ... (dayitalianews)

Novecento lavoratori extracomunitari in Italia con procedure false: arrestati tre imprenditori salentini - I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecce, congiuntamente ai finanzieri della Tenenza di Porto Cesareo, all’esito di una complessa attività d’indagine ...quotidianodipuglia

Arresti domiciliari per tre imprenditori a Lecce accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina - A Lecce, tre imprenditori sono stati posti agli arresti domiciliari per aver favorito l'immigrazione clandestina, mediante la falsificazione di documenti per attestare assunzioni inesistenti, generand ...trmtv

Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, arrestati tre imprenditori - Salento - Tre soggetti salentini accusati di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” agli arresti domiciliari. È il ...trnews