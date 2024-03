Sacra Famiglia | 10mila euro per l’assistenza ai bambini

(Di martedì 26 marzo 2024) Una delegazione di imprenditori cinesi, guidata dal console generale aggiunto Kaibin Zhang, ha incontrato il direttore generale di FondazioneRoberto Totò (nella foto) e visitato i laboratori di artigianato che vengono proposti all’interno dell’istituto. Sono incontri in cui gli ospiti con disabilità imparano le tecniche della lavorazione della ceramica, falegnameria, garden creativo, cartonaggio, producono bomboniere. L’alto rappresentante del governo cinese è stato accolto dal vicesindaco Salvatore Gattuso e dal sindaco di Trezzano Fabio Bottero, oltre al vicepresidente della Cooperativa Prospettive Nuove, Francesco Lobianco. La delegazione cinese ha voluto donare, con particolare attenzione aldei ...

