Sacbo | Bilancio record per il 2023 | superati i 200 milioni di euro e un risultato netto di 14 | 79 milioni di euro

(Di martedì 26 marzo 2024) Orio al Serio. Il Consiglio di amministrazione diha approvato il progetto direlativo all’esercizio, che sarà sottoposto alla prossima assemblea degli azionisti prevista in prima convocazione il 26 aprile 2024 e in seconda convocazione il giorno 7 maggio 2024. Al vaglio non solo l’esercizio diS.p.A. e ilconsolidato di gruppo che include ild’esercizio diS.p.A, ma anche quello della società interamente controllata BGY International Services S.R.L. L’esercizioha rappresentato l’anno del definitivo superamento della crisi pandemica e del consolidamento del posizionamento competitivo dell’aeroporto di Bergamo a livello nazionale edpeo, ...