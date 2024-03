Sabatini | «Caso Acerbi? C’è un momento decisivo e determinante»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 26 marzo 2024) Oggi dovrebbe arrivare la risposta sul, che rischia una squalifica di dieci giornate dopo le accuse di Juan Jesus., a Microfono Aperto su Radio Sportiva, prova ad anticipare il verdetto. COLPEVOLE O INNOCENTE? – Sandrofa una riflessione sulle possibilità di squalifica per razzismo di Francesco: «La questione è molto scivolosa. Però c’è unche secondo me è, su cui bisogna riflettere. Non è che uno dice “mi ha detto cattivo” e l’altro si scusa: se non è vero dovrebbe dire “ma che cattivo, ho detto che è fuorigioco”. Nelin cui Juan Jesus chiama l’arbitro non può fare nulla, perché non si può fidare della spiata. Nelin cui uno si scusa, ...