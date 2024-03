Russia | chi accusa dell' attentato a Mosca

Le notizie di oggi sulla strage di Mosca e sulla guerra in Ucraina, in diretta. Tajani: «Putin non usi l'attentato a Mosca per colpire di più l'Ucraina» (corriere)

La Russia ha usato sei missili ipersonici di nuova concezione Zircon nell'attacco che stamane ha preso di mira Kiev. Lo rivela il sito specializzato Defence Blog, evidenziando come sia una mossa ... (iltempo)

Medici famiglia: "Colpo coda influenza anche per copertura vaccino in calo" - Piccolo 'colpo di coda' dell'influenza, anche tra le persone fragili che si sono vaccinate all'inizio stagione 'e che ora hanno una copertura vaccinale in calo. E' l'effetto del prolungamento, nel tem ...adnkronos

Chi accusa la Russia dell'attentato a Mosca - Il Cremlino punta il dito contro Ucraina, Stati Uniti e Regno Unito, senza avere prove e nonostante l'attacco sia stato rivendicato dall'Isis-K ...wired

Nato e Ue per far fronte alla Russia e nuovi modelli di cooperazione militare. L’audizione di Cavo Dragone - Non solo nel Mediterraneo allargato l’Italia deve fare di più e meglio, dice il capo dello Stato maggiore della Difesa nel corso dell’audizione presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa ddi Camera ...formiche