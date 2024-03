Russia | Calenda | ‘Salvini dica se ha disdetto accordo con partito di Putin’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 mar (Adnkronos) – – Salvini “ha in essere uncon ‘unita’ di Putin che dice che bisogna scambiarsi informazione e linee politiche sui temi internazionali. Abbiamo chiesto una cosa semplice, di darci evidenza che l’è stato. Se non lo fai c’e’ un problema”. Lo ha detto Carloa Rainews24.“La sua posizione continua a essere a parole di sostegno all’Ucraina ma di forte alleanza a Putin e questo non sarà sostenibile per governo”, ha aggiunto. L'articolo CalcioWeb.