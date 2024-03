(Di martedì 26 marzo 2024) Si fingono clienti e riescono a fuggire dopo aver rubato 14di: furto in pieno centro in undiad Ostuni. Gli agenti del commissariato della Città Bianca,...

Rubano 14 paia di occhiali in un negozio di ottica: due arresti - Si fingono clienti e riescono a fuggire dopo aver rubato 14 paia di occhiali: furto in pieno centro in un negozio di ottica ad Ostuni. Gli agenti ...msn

Dentro il duomo di Siracusa la colonna di un antico tempio greco - Era nascosta da una parete, ora è in bella vista, finalmente, dopo anni di dubbi, incertezze e voci che si rincorrevano sulla sua effettiva presenza. Dentro la Cattedrale di Siracusa è nuovamente in ...siracusanews

Dopo il furto all'asilo, la comunità raccoglie la somma rubata - Dopo il furto alla scuola del'infanzia, la comunità di Albese con Cassano si è mossa per sostenere l'istituto: recuperati i soldi rubati dai ladri. Il furto era avvenuto venerdì 8 marzo Nella serata d ...primacomo