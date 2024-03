Rondò A4 pronto con 6 mesi di anticipo | Salvini | “Solo a Bergamo era possibile”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 26 marzo 2024). Matteo, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha effettuato questa mattina (martedì 26 marzo) un sopralluogo al cantiere per la realizzazione del nuovoautostradale A4 di. “In Lombardia stiamo investendo una quantità di soldi che non si vedeva da molti anni – afferma-. La fine del cantiere con seidiè un qualcosa che può succedere solamente qui a”. “Il 9 giugno gli italiani hanno un’occasione storica per cambiare l’Europa e scegliere una maggioranza senza sinistra, con un centrodestra unito – ricorda il vicepremier -. Sono fiducioso che a Bruxelles si insedi un governo di centrodestra, modellato anche sul buon funzionamento dell’alleanza di coalizione italiana. Un’Europa con la ...