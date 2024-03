Roma | vandali in azione alle scuole elementari | danneggiate 14 classi

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 26 marzo 2024) Ben 14 aulezzate nella scuola elementare di Vrano. Il caso non sarebbe isolato.zzata una scuola a: 14 aule– corrieredellacittà.com Aule scolastiche imbrattate, con vernice sparsa tra i muri o a terra, con tanto di simboli fallici. È la situcon cui ieri, lunedì 25 marzo, la scuola elementare Marta Russo ha aperto le porte ai suoi alunni. Ben 14 aule sono state violate e danneggiati da ignoti che, per la seconda volta in un mese, si sono introdotti nell’istituto per compiere attici. Quattordici aulezzate: vernice bianca e danni alla struttura L’istituto elementare di via Luigi Chiarini a Vranello, a Sud di, non è nuovo ad atti ...