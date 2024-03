Roma | Smalling punta il Lecce Huijsen | “Ecco perché ho scelto l’Italia”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo 2024 – Si possono dire tante cose della stagione fin qui vissuta da Chris, ma di tutto quello che è successo, di certo non la si può definire fortunata. Il difensore inglese ha vissuto dalla tribuna la quasi totalità della stagione fin qui, dopo essersi infortunato nella terza giornata di campionato. Una tendinite al ginocchio, che non lo ha risparmiato, costringendolo a riposo forzato per oltre sei mesi, fino al ritorno in panchina contro l'Inter, prima di rivedere definitivamente il campo contro Forsinone, Torino e Monza. Tre partite giocate, tre presenze e poi un nuovo stop, proprio come accaduto a inizio stagione. Un pessimo e negativo eterno ritorno dell'identico, come direbbe il filosofo Nietzsche. Prima della trasferta contro la Fiorentina infatti il giocatore ha subito una contusione alla caviglia in allenamento, ...