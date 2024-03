Roma | scoperto dormitorio abusivo in zona stazione Termini

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2024) CRONACA DI– (Nova) – Pattuglie della Polizia Locale sono intervenute questa mattina nei pressi della, dove e’ stato liberato un appartamento in cui dormivano 21 persone, tutte di nazionalita’ straniera, stipate all’interno di due seminterrati di 30 e 40 metri quadri. L’alloggio era gestito da un cittadino di nazionalita’ bengalese, che aveva trasformato i locali in un. Gli agenti del I Gruppo Centro Storico della Polizia diCapitale hanno trovato 21 posti letto all’interno, identificando 8 cittadini di nazionalita’ bengalese, tutti regolari sul territorio nazionale, che dormivano in spazi angusti ed in condizioni igieniche tali che si e’ reso necessario richiedere l’intervento di personale della Asl per ulteriori verifiche sulla salubrita’ e dell’ abitabilita’ ...