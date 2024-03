Roma Lukaku | Big Rom è pronto per un finale top

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 26 marzo 2024) Romeluha smaltito i problemi fisici e ora punta al posto da titolare contro l’Inghilterra stasera e poi in Lecce-Romeluscalda i motori in vista dell’ultimo sprint stagionale, sia con lache con la Nazionale. L’attaccante belga era rimasto in panchina durante l’amichevole contro l’Irlanda della sua nazionale per recuperare dai