Roma | lite tra migranti nel centro d’accoglienza | 23enne colpito con un tubo di ferro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 26 marzo 2024) Durante unascoppiata per futili motivi neldi prima accoglienza di via di Villa Troili, in zona Aurelia, hacon undiundel Mali anche lui ospite della struttura. E’ successo ieri sera. L’uomo, un 26enne egiziano è stato arrestato mentre la vittima, trasportata all’Aurelia Hospital, è ricoverata in prognosi riservata con lesioni in varie parti del corpo e una frattura al braccio sinistro. In attesa di intervento chirurgico, non è in pericolo di vita. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...