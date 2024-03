Roma | Huijsen sul taccuino di Gasperini | Lukaku torna in gruppo col Belgio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024)25 marzo 2024 - Il mercato è lontano, c'è ancora tutto da decidere in Serie A, ma questo non impedisce ai primi rumor di cominciare a circolare, mettendo un pizzico di pepe su quello che sarà il campionato la prossima stagione. Nello specifico ad essere finito nel mirino delle voci di trasferimento è il talentuosissimo classe 2005 Dean. Il difensore centrale è arrivato a gennaio in prestito secco dalla Juventus e per sue stesse parole, al momento l'unica certezza sul suo futuro è il fatto che a giugno questo accordo terminerà, rendendolo nuovamente un giocatore bianconero a tutti gli effetti. In tutto questo lasta giocando un ruolo fondamentale nella sua crescita. Tiago Pinto ha puntato forte su di lui per completare le rotazioni nel reparto arretrato, accontentandosi di un prestito pur di mettere le sue qualità a ...