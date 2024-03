Roma | “Hanno ucciso i cinghiali” | cosa è successo nel parco | FOTO

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 26 marzo 2024) Momenti di tensione ieri apresso ilurbano vicino alla Biblioteca Comunale Renato Nicolini. Qui il personale della ASL, della Polizia Locale e della Polizia Metropolitana è intervenuto per la segnalazione circa la presenza di alcuni. Insorgono gli animalisti sostenendo che gli animali sarebbero stati uccisi. La vicenda. L’intervento sul posto delle autorità competenti – (ilcorrieredellacitta.com)Si torna a parlare del casonella Capitale. Ieri, in zona Corviale, precisamente nell’area verde che costeggia Via Marino Mazzacurati, alcune associazioni animalistelanciato l’allarme in merito a quanto stava avvenendo all’interno del. Quattroinfatti (3 adulti e 1 cucciolo), avvistati nell’area, sono stati presi in carico ...