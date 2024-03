Roma | domani gli esami per Azmoun Abraham cerca uno spezzone di gara col Lecce

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 26 marzo 2024) Ultimo giorno di riposo per lache mercoledì tornerà ad allenarsi, in vista della ripresa del campionato. A tenere in ansia Daniele De Rossi, però, sono le condizioni di Sardar. L’attaccante iraniano si è infortunato durante l’ultima partita con la sua Nazionale efarà ritorno nella Capitale dove effettuerà glistrumentali per stabilire, con certezza, quali saranno i tempi di recupero. Un infortunio non banale quello dell’ex giocatore del Bayer Leverkusen, al quale De Rossi spera di sopperire con il ritorno di Tammy, che sta proseguendo la preparazione per il ritorno in campo, magari già contro ilper unodi partita. Chi invece ci sarà sicuramente è Romelu Lukaku, pienamente recuperato e pronto a scendere in campo. ...