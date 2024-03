Roma | Ama | sottoscritto con sindacati accordo per installazione gps su tutti veicoli aziendali

(Di martedì 26 marzo 2024) L’Ama hacon le organizzazioni sindacalil’per l’istallazione sudel parco mezzi aziendale del sistema di geolocalizzazione (Gps). Lo comunica in una nota Ama spa. “Grazie a questoverranno installati i sistemi di geolocalizzazione sul parco mezzi aziendale che permetteranno di rilevare i dati di posizione, velocita’, chilometri percorsi e, attraverso opportuni collegamenti con i sistemi del mezzo, ulteriori dati relativi, ad esempio, al consumo effettivo del carburante e alla lettura del segnale Rfid (Radio frequency identification) relativa agli svuotamenti dei contenitori”, aggiunge la nota. “Con questofinalmente si potra’ monitorare il servizio, ottimizzando e rendendo ancora piu’ efficiente il lavoro ...

La Giunta Capitolina ha Approvato il nuovo contratto di Servizio tra Roma Capitale ed AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana per il biennio 2024-2025. L’obiettivo ... (italiasera)

La complicatissima vicenda della Roma che ha visto protagonista una sua dipendente, ora ex, a cui è stato sottr atto il cellulare con un Video hot privato che è stato diffuso sui social, sembra non ... (ilnapolista)

Rifiuti Roma: Ama, gps su tutti veicoli aziendali. Accordo con i sindacati - L’Ama ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali aziendali ... il grande impegno degli operatori e di tutta l’azienda”, ha commentato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Desidero ringraziare ...radiocolonna

José Mourinho punge la Roma: "A me piace fare solo l'allenatore" - Quando si finisce con una squadra in genere si ha bisogno di riposo, di pensare, ma, nel mio caso, il giorno dopo che ho lasciato la Roma ero pronto per ripartire. Mi sento forte e sto bene, amo il ...sport.sky

Mourinho: «Alla Roma non potevo fare l'allenatore. Giallorossi senza storia, orgoglioso delle finali europee» - José Mourinho tra futuro, Arabia Saudita e anche Roma. Il tecnico portoghese è tornato a parlare dei giallorossi dopo l'esonero in occasione dellavvicinamento ...ilmessaggero