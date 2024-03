Rogo parte dalla cucina Giovane coppia intossicata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) Unaè finita in ospedale, mentre la casa è stata devastata dal fuoco. L’incendio è divampato nella notte tra domenica e ieri in una villetta bifamiliare su due piani in viale Donna Anna d’Este, a Belgioioso. I vigili del fuoco sono stati chiamati pochi minuti dopo le 4 e sul posto sono intervenuti anche i soccorritori di Areu oltre ai carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Pavia. In base alla ricostruzione dell’accaduto effettuata dai militari e da quanto accertato dai pompieri, la causa dell’incendio sarebbe stata accidentale. Ma i due giovani che convivono nell’abitazione, una ragazza di 26 anni e il compagno 28enne, sono rimasti intossicati dal fumo e per entrambi è stato necessario il trasporto in ambulanza al Policlinico di Pavia. Le loro condizioni non sono risultate particolarmente gravi: non hanno infatti ...