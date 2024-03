Rochester Electronics e Intelligent Memory assicurano la disponibilità delle soluzioni di archiviazione legacy

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 26 marzo 2024) Una fonte continua di prodotti DRAM e NAND maturi NEWBURYPORT, Mass.–(BUSINESS WIRE)–, LLC ehanno unito le forze per garantire lacontinua didi memoria DRAM e NAND mature e, adatte alle applicazioni industriali ed embedded.è da oltre 30 anni il fornitore di fiducia di prodotti di memoria affidabili e di alta qualità, in grado di soddisfare le esigenze durevoli e mutevoliapplicazioni industriali. In un panorama in cui i produttori di memorie all’avanguardia non si concentrano più sul supportomemorie, i clienti con microprocessori a fine vita richiedono ancora ...