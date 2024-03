Robert Pattinson è diventato papà | è nato il frutto dell’amore con Suki Waterhouse

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 26 marzo 2024)! Il popolare quotidiano britannico Daily Mail ha annunciato che la sua compagna, la modella e cantante, ha dato alla luce il suo primo figlio. L’attore, noto per il ruolo del vampiro Edward Cullen nella popolare saga Twilight e del mago Cedric Diggory nel film Harry Potter e il calice di fuoco, quarto capitolo della serie basata sui romanzi di J.K. Rowling, è legato adal 2018. A comunicare la notizia del loro fidanzamento fu proprio la 32enne, che circa un anno fa disse al Sunday Times: “Sono scioccata di essere stata così felice con qualcuno per quasi cinque anni“. Le voci sulla presunta gravidanza della modella (ex fidanzata Bradley Cooper) sono iniziate a circolare in autunno, poi confermate nel mese di ...