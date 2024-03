Risultati | classifiche e marcatori dalla Promozione in giù Fratta | anticipo con goleada Vecchiazzano | festa rinviata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Eccodelle squadre forlivesialla Terza. IndelTerme. In Prima all’Edelweiss Jolly il derby con lo Sporting Predappio. In Seconda ilrimanda lasubendo la prima sconfitta.30ª giornata): Del Duca-Terme 0-7 (3 Gallo, 2 Vucaj, Andreoli, Ravaioli). Classifica: Sampierana 65;Terme* 55; Faenza, Cattolica 53; Pietro in Vincoli 47; Del Duca* 44; Bellariva 42; Bakia Cesenatico, Misano, Classe 41; Forlimpopoli 40; Civitella 35; Torconca, Verucchio 34; Cotignola 33; Stella 31; DueEmme 24; Cervia 11 (*una gara in più). Prima ...