Ristoranti vegetariani e vegani a Bologna | la novità è il locale di Marretti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo 2024 - La Pasqua si avvicina e chi cerca un'alternativa "green" alla carne può gustarsi le numerose proposte della cucina vegetariana e vegana. Tra veggie burger, insalate e frullati di frutta, ecco le migliori scelte per gli amanti della cucina plant-based a. Marrèt A partire da Marrèt, il nuovo ristorante di Cesare, conosciuto per il suo passato alla Prova del Cuoco e già presente in città con il ristorante È Cucina in Via Leopardi. Il, inaugurato lo scorso 20 marzo in via Urbana, propone una cucina 50% vegana e 50% vegetariana, recuperando le radici dei piatti ancestrali, "spessosenza sapere di esserlo". La gestione del ristorante è affidata ad Andrea Guida, stretto collaboratore di. Marrèt sarà aperto dalle 8 a ...