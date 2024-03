Rischio-morte più elevato | digiuno intermittente? Remuzzi smonta Antonella Viola

Roma, 26 marzo 2024 – E’ l’ultima tendenza in fatto di benessere. Il digiuno intermittente promette di aiutare a perdere chili di troppo e a mantenere il peso desiderato. In sintesi, consiste nel ... (quotidiano)

Sembrava andare tutto liscio con la pratica del Digiuno intermittente, tanto in voga oggi e promossa da molti vip come strategia non solo per perdere peso, ma anche come fattore di longevità, che è ... (ilfattoquotidiano)