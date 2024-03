Riprende l’antica ricetta della nonna | il liquore coi sapori del Mugello premiato a Lione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024)(Firenze), 26 marzo 2024 - Unache sarebbe morta con suaLeonetta, se solo suo nipote, Andrea Fiesoli, non l’avesse riportata in vita. Questo, precisa Andrea, “non è un distillato ma un infuso” e racconta la tradizione del. A, capitalegastronomia francese, al “Concours International de Lyon”, nella categoria “liquori e distillati”, questo prodotto tutto made inha ricevuto di 83/100 conquistando la medaglia d’argento. Ma, come sottolinea Fiesoli: “Considerando che il mio è un prodotto molto recente, nato a giugno dell’anno scorso, per me è un argento che vale oro”. Tutto ebbe inizio in una frazione di Vicchio del, Le Caselle, dove abitava...