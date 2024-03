Riposare in pace | la recensione | un dramma fin troppo approssimativo

(Di martedì 26 marzo 2024) Ladiin: su Netflix un film argentino che non riesce a sviluppare al meglio l'interessante idea iniziale. Protagonista, Joaquin Furriel. Lo spunto è forte, il resto, diciamo, scricchiola. Che poi il regista, Sebastián Borensztein, argentino alla guida diin, dimostrerebbe anche un certo gusto estetico, nella concezione visiva con cui cui costruisce il film. Più che altro, è un discorso di scrittura: la sceneggiatura, scritta da Borensztein, insieme a Martin Baintrub e Marco Osorio Vidal, non riesce a stare al passo, incadi andare oltre l'idea iniziale che, lo rimarchiamo, aveva fatto ben sperare. Come si dice: iniziare bene, finire male. Incompiutezza a parte,in, oltre offrire uno sguardo sul ...

Un padre di famiglia sommerso dai debiti decide di approfittare di una coincidenza e di un'imprevedibile situazione per sparire nel nulla.

