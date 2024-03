Rimpasto di governo o sostegno a Draghi in Ue | cosa potrebbe fare Meloni dopo le europee per ridimensionare Salvini

(Di martedì 26 marzo 2024) Una contromossa arriverà, questo sembra praticamente certo. Quale, tra l’ipotesie altro, è ancora da capire, ma sul quando qualinizia a essere definito. La presidente del Consiglio, Giorgia, sembra pronta a reagire ai continui attacchi di Matteo. E dovrebbe farloil voto delle regionali in Basilicata e, soprattutto,le elezionidi giugno.il video in cui Le Pen, alla kermesse leghista, ha attaccato frontalmente la presidente del Consiglio,sembra sempre più convinta di dover agire. Con lei sembra stare, fedele alla linea, il leader di Forza Italia, Antonio Tajani. Che non ha dubbi: sta con il Ppe e assicura che non c’è “un accordo diin Italia che ci ...

«Col trattore in tangenziale andiamo a comandare», così cantava Fabio Rovazzi. Ed è successo davvero: i trattori hanno invaso le strade e non è detto che la protesta sia finita. Per il Governo ... (nicolaporro)

Il terrorismo non è sconfitto. Tricarico: “Siamo tutti nel mirino dell’Isis” - A riprova di ciò anche il fatto che di questo terribile attentato di Mosca è possibile rintracciare le cause scatenanti (tra cui le guerre in Cecenia e la persecuzione dei mussulmani da parte del ...lanotiziagiornale

Salvini, Santanché, Putin: le spine nel fianco della Meloni - Meloni si ritrova a fronteggiare annose questioni: la prima è forse la più complicata da risolvere, e cioè proteggersi da Matteo Salvini ...quotidianodelsud

In Bulgaria si è aperta una nuova crisi di governo. L’ex-commissaria Gabriel non sarà prima ministra - Bruxelles - Sono bastati nove mesi per la fine del sogno di stabilità politica in Bulgaria. Con la rinuncia ufficiale ...eunews