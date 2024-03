Rifugi accoglienti di campagna | architettura rustica nel cuore della natura

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di martedì 26 marzo 2024) Nelpulsante, idioffrono un’esperienza unica, dove l’si fonde con l’ambiente circostante per creare spazie pieni di charme. Materiali e attrezzi per un design rurale L’essenza del design rurale si cattura attraverso l’uso di materie prime autentiche che si integrano armoniosamente con l’ambiente circostante. Le viti a legno, adottate per conferire tradizione e solidità dei valori di un tempo, vengono usate comunemente nella pietra locale per i muri e i camini, il legno grezzo per i pavimenti e le travi a vista per i soffitti. Questi materiali conferiscono una sensazione di veridicità e durata nel tempo. Atmosfera accogliente: camini e legno a vista Con il calore del ...