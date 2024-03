Riforme | Paroli Fi | ‘se legge elettorale è condizione per accordo ampio | parliamone’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di approvare lecostituzionali con il piùconsenso possibile. Se, dunque, per le opposizioni il tema dellaè dirimente per unsul premierato, allora può essere giusto aprire un tavolo di confronto. Certamente respingiamo con forza l’idea, che qualcuno ha prospettato, per cui ci sarebbe un centrosinistra favorevole al rafforzamento del legame tra elettori ed eletti, attraverso le preferenze o altri strumenti, e un centrodestra contrario”. Così il vicepresidente vicario di Forza Italia in Senato, Adriano, al termine dei lavori della Commissione Affari costituzionali impegnata sul ddl premierato. “Credo invece che il doppio turno, di collegio piuttosto che nazionale, non ...