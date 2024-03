Riecco la Varesina Assalto al Piacenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) VENEGONO SUPERIORE (Varese) Prima l’estromissione dalla Coppa Italia per mano del Follonica Gavorrano, poi la sconfitta in campionato con il Desenzano. Lacercava di scrollarsi di dosso il momento no ed è riuscita nell’intento. I rossoblù di Marco Spilli hanno messo a sedere sul campo amico il pericolante Crema per 2-0 con gli autografi di Orellana Cruz e Sali e hanno così stretto tra le braccia il secondo posto con con 60 punti a meno tre dalla capolista. Spilli si è detto soddisfatto della prestazione precisando che, con un po’ di precisione in più, il risultato a favore avrebbe potuto assumere dimensioni più consistenti. "Nel calcio - ha spiegato - quando si falliscono tante occasioni, si rischia poi di prendere gol. Siamo stati anche fortunati per il rigore che il Crema ha sbagliato, avessimo ottenuto prima il raddoppio il ...