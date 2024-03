Ridicolo | due cose su Mosca sono chiare | Mieli | la rivelazione sull' attentato

(Di martedì 26 marzo 2024) All'alba del nuovo mandato elettorale, Vladimir Putin si è trovato subito a dover fare i conti con un terribile attacco terroristico sul suo territorio, l'assalto alla Crocus City Hall diche ha provocato 133 morti ed è stato subito rivendicato dall'Isis. Un'azione che, secondo il leader russo, ha anche i colori giallo e blu dell'Ucraina, paese verso il quale fuggivano i terroristi, arrestati prima che superassero il confine. Quanto la guerra in Ucraina e ciò che è successo nella sala concerti hanno in comune e quanto c'è da sospettarea vera matrice di questa azione sanguinosa? Se ne discute a Quarta Repubblica, il programma di approfondimento politico e sociale di Rete4, condotto da Nicola Porro. Tra gli ospiti della sua ultima puntata c'è anche il saggista Paolo, che cavalca questo sospetto e conferma quanto la ...

