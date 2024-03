Ricordate Gabigol? L’ex Inter sospeso 2 anni per tentata frode nei test antidoping

(Di martedì 26 marzo 2024) Grossi guai per l'attaccante brasiliano, sospeso per due anni pernei test antidoping dal Tribunale Sportivo Antidoping del Brasile. La squalifica durerà fino ad aprile 2025 ma è pronto il ricorso

Vi ricordate Gabigol L'ex Inter sospeso per due anni per tentata frode nei test antidoping: Gabriel Barbosa, noto come Gabigol , ex giocatore dell' Inter e attuale punta del Flamengo è nei guai. Il Tribunale Sportivo Antidoping del Brasil e , dopo l'inizio del processo avvenuto la scorsa settimana, ieri ha ...

