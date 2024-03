Ricerca universitaria sui laghetti di Campo di San Giuliano Terme

(Di martedì 26 marzo 2024) San, 25 marzo 2024 - Idinel comune di Sannuovamente protagonisti dellaaccademica, grazie alla tesi di uno studente sangiulianese del corso di laurea magistrale in ingegneria edile-architettura del dipartimento di Ingegneria dell’energia, dei sistemi, dei territori e delle costruzioni dell'Università di Pisa. Erik Halilaga ha elaborato una tesi finalizzata ad una proposta progettuale di recupero che sarà presentata mercoledì 27 marzo alle ore 17 presso la sala consiliare del comune di San(via Niccolini, 40). Ad interloquire con lui sarà l'architetta Monica Luperi, responsabile dell'ufficio urbanistica del Comune. Introduce e coordina i lavori l'assessore alla ...

