Revisione Pac | svolta Ue | il comunicato ufficiale

(Di martedì 26 marzo 2024)Pac, importantein arrivo dall’Unione Europea: emanato ilArrivano importanti novità da parte dei rappresentanti dei Paesi dell’Unione Europea che si sono riuniti nel Comitato speciale Agricoltura allamirata della Politica agricola comune (Pac). La stessa che è stata proposta dalla Commissione Europea in merito alle tantissime preoccupazioni da parte degli agricoltori, di queste ultime settimane, che erano scesi in piazza a protestare con i loro trattori. Trattori in protesta a Bruxelles (Ansa Foto) Cityrumors.itCosa prevede la? Quella di ridurre gli oneri amministrativi e dare una importante flessibilità per il rispetto dei vincoli ambientali. Questo è quello che ci ha tenuto a sottolineare il Consiglio dell’Unione Europea. ...

