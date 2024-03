Resoconto stravagante di un viaggio invernale ai Caraibi

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 26 marzo 2024) È il 31 gennaio 2023 quando mi arriva un messaggio su Whatsapp: «dal 9 al 15 marzo. Ti va?». Ma in che senso. È come dire: ti va che ti paghi una rata del mutuo? Sì, certo che mi va, dico. Come fa a non andarmi. Ma è uno scherzo? «No, Club Med organizza unstampa. Pensavamo di mandare te. Dormici su, domattina mi dai una risposta». Stacco: 9 marzo 2024, 38 albe dopo la risposta definitiva, sono sotto la pioggia che aspetto un taxi. E non parlo di alba tanto per romanzare; sono le 4:30 di sabato mattina, ci sono 7 gradi, piove da due settimane, il cielo a Milano si è dimenticato il Trittico e io ho addosso un cappotto che dio solo sa dove mi infilerò ai(niente battute). Torniamo ai. O meglio: arriviamo ai. E che vuoi dire dei. Cioè dico: ...