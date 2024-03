Residenti di via Roma esausti dopo l?ultimo Far West | in un anno tre guerriglie tra egiziani a Macerata | «Superato il limite | vanno fermati»

(Di martedì 26 marzo 2024)Faide etra gruppi di. È un?escalation preoccupante. In unsi sono verificati tre Far, uno a Mogliano e due a. L?ultimo episodio...

Parte della lunga arteria nel cuore del Vomero, quartiere collinare di Napoli, è chiusa a causa della Voragine che si è aperta lo scorso 21 febbraio: in difficoltà le attività commerciali che si ... (fanpage)

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della rete idrica nel Toponimo di Fosso dell’OSA, nel Municipio VI: Dopo oltre quaranta anni di attesa, oltre 1.100 residenti del quartiere avranno acqua ... (italiasera)

PISTOIA Ogni giorno che passa in più dalla chiusura totale di via del Casello cresce, in maniera proporzionale, la rabbia degli abitanti di Bonelle e di tutte le frazioni limitrofe che si trovano ... (lanazione)

Il budello stradale di Romagnolo lasciato al buio, protestano i Residenti di via Gino Funaioli - I disservizi dell'illuminazione pubblica hanno lasciato al buio i Residenti di via Gino Funaioli. Il tutto in un'area priva di marciapiedi e con un evidente restringimento stradale.blogsicilia

Prostituzione vietata in casa a Salerno: «Ma solo se rumorosa e disturba i condomini». Multa da 200 euro ai trasgressori - Rapporti sessuali rumorosi. Sfacciati viavai di clienti negli androni dei palazzi. Mancanza di decoro e buon costume. Basteranno queste scarse accortezze per far intervenire nei condomini ...ilmessaggero

“La giunta in ascolto della città”, grande partecipazione all’Acquacalda - Sicurezza, viabilità, aree verdi e urbanistica al centro del terzo appuntamento de “La giunta in ascolto della città”, che si è svolto questo pomeriggio, lunedì 25 marzo, presso il circolo Auser in vi ...antennaradioesse