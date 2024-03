Replica Musetti-Shelton | orario e come vederla in tv

(Di martedì 26 marzo 2024) Una partita indimenticabile. Lorenzoe Ben, nella notte di Miami, hanno dato vita ad un match fantastico vinto dal tennista azzurro con lo score finale di 6-4 7-6(5) dopo un’ora e cinquantadue minuti di giocate e di punti spettacolari. “La miglior partita degli ultimi mesi”, ha commentato poi a caldo il neo papàche con questo successo vola agli ottavi di finale dove oggi affronterà Carlos Alcaraz, numero due del mondo e testa di serie numero uno del seeding. IL VIDEO DEGLI HIGHLIGHTSSEGUIRLA IN TV Per chi si fosse perso il match in diretta questa notte può recuperare la partita insui canali Sky Sport. Il match andrà in onda intorno alle ore 10 su Sky Sport Uno mentre è possibile che venga trasmesso tra le 12 e le 13.45 su Sky Sport ...

