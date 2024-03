Replica La Promessa in streaming puntata del 26 marzo 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 26 marzo 2024) Nuovo appuntamento oggi martedì 26, con la soap spagnola La. Nellaodierna Manuel chiede a Jana se possono fare qualcosa per aiutare Jimena con le difficoltà della gravidanza, ma finiscono per litigare dopo che Jana afferma che Jimena sta mentendo. Ecco ilper rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui.