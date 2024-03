Renzi | “Stiamo lavorando per portare a Bruxelles persone che credono negli Stati Uniti d’Europa”

(Di martedì 26 marzo 2024) ROMA – “perdiversi parlamentari europei che non siano sovranisti o populisti.cheche fanno politica. Perché serve l’Europa e serve la politica, mai come in questo momento drammatico per il futuro del pianeta. C’è chi pensa ai veti, io penso ai voti. Sono convinto che faremo un grande risultato, ci date una mano?”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook l’ex presidente del consiglio Matteo, fondatore e leader di Italia Viva. L'articolo L'Opinionista.

La prima vittoria in un'elezione regionale dopo 15 anni ha mandato in corto circuito il Movimento 5 Stelle. Il successo di Alessandra Todde ha mobilitato tutto il partito, con i big che sono accorsi ... (liberoquotidiano)

Il sindaco Mastella ai vertici delle istituzioni molisane: “recuperiamo l’idea del Molisannio : sarebbe una macro-area interna utile per non restare schiacciati dall’autonomia ... (puntomagazine)

Italia Viva e +Europa insieme verso le elezioni di giugno per gli Stati Uniti d’Europa - «Tra Bonino e Renzi c’è l’accordo» per la lista unica all’Europee, fuori (per ora) Calenda. Il leader di Italia Viva: «C’è chi pensa ai veti, io ai voti» ...informazione

Totò Cuffaro e Matteo Renzi verso la chiusura dell’accordo per le prossime elezioni europee - Totò e Matteo insieme alle elezioni europee La notizia di un accordo elettorale in vista del prossimo 8 e 9 giugno tra l’ex governatore Cuffaro, che ha scontato in carcere una condanna per favoreggia ...ilfattoquotidiano

Europee, Renzi “Sono convinto che faremo un grande risultato” - ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando per portare a Bruxelles diversi parlamentari europei che non siano sovranisti o populisti. Persone ...iltempo