Relazione Auditel 2024 Adolfo Urso | Ministro delle Imprese e del Made in Italy | Momento riflessione su ecosistema integrato di smart tv e piattaforme

(Di martedì 26 marzo 2024) “La presentazione dellaAnnualeè undi importante. In pochi anni siamo passati da una fruizione dei contenuti multimediali vincolata a una tipologia di sistema prevalente, e da un mercato audio-visivo articolato su operatori nazionali, a uninte

Auditel, Tv in crescita fra schermi connessi e visione individuale - Relazione annuale al Parlamento di Auditel. Nella stagione 2022-2023 Total audience cresciuta dell’1,4% per i broadcaster. Il presidente Andrea Imperiali sulle piattaforme on demand: «Basta con le aut ...ilsole24ore

“70 anni di TV, 40 anni di Auditel”, oggi a Montecitorio la Relazione annuale - “70 anni di TV, 40 anni di Auditel: il ruolo dei JIC nel nuovo scenario mediale”. Sarà presentata oggi la Relazione annuale Auditel 2024 alla Sala della Regina di Palazzo Montecitorio a Roma. Una rifl ...msn

Eleonora Abbagnato chi è - Torna come ogni domenica l'appuntamento con Domenica In su Rai 1. Da Maria Grazia Cucinotta a Il Volo, saranno moltissimi gli ospiti presenti oggi nel salotto di Mara Venier. Tra questi, ...ilmessaggero