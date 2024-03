Regione Toscana | la visita del viceministro del Montenegro

(Di martedì 26 marzo 2024) Firenze, 26 marzo 2024 – Incontro intra il presidente del consilio regionale dellaAntonio Mazzeo e ildelSr?an Pavi?evi?, che ha le deleghe per lavoro, educazione, sanità e sicurezza sociale. Nella delegazione c’era anche il console onorario Alessandro Giannanti. Pavi?evi? ha voluto ricordare il suo tempo trascorso di educazione professionale come medico e chirurgo in Italia, dicendosi emozionato di poter partecipare in questi giorni alla primaistituzionale in Italia e inda quando ricopre questa nuova carica istituzionale. Il presidente Mazzeo ha posto l’accento sull’opportunità di intensificare ulteriormente i rapporti che leganocon particolare riferimento ai ...

pioggia prevista su tutta la regione per l’intera giornata di mercoledì 27 marzo 2024. Una vasta area depressionaria interessa il Mediterraneo centro-occidentale con tempo perturbato previsto anche ... (firenzepost)

Maltempo in Italia, allerta meteo per domani 27 marzo: quali sono le Regioni interessate - Il maltempo interesserà tutto il Paese, e per questo motivo la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla su ben 12 regioni.bigodino

Cormorani: Allarme arriva fino in Regione - La nostra Regione è già intervenuta in passato sul tema, approvando nel 2018, il “Piano di controllo del Cormorano per la prevenzione e il contenimento dei danni alla fauna ittica”, un Piano che aveva ...maremmanews

Pioggia su tutta la Regione, codice giallo per mercoledì 27 marzo - Firenze : Pioggia prevista su tutta la Regione per l’intera giornata di mercoledì 27 marzo. Una vasta area depressionaria interessa il Mediterraneo centro-occidentale con tempo perturbato previsto anc ...maremmanews