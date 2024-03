Reazioni alla vittoria di Perla Vatiero al GF | mamma di Greta show | “Andate a fuoco”

(Di martedì 26 marzo 2024) Ieri, lunedì 25 marzo, si è conclusa l’edizione più lunga nella storia del Grande Fratello fatta fino ad ora. A trionfare è stata, la quale ha superato per una manciata di voti la sua rivale Beatrice Luzzi. La suaha reso felice molti, tuttavia, ha fatto storcere il naso anche a tante persone, le quali reputavano molto più giusto affidare questo titolo all’attrice. Tra le varie, a generare particolare sgomento è stata quella di Marcella Bonifacio, madre diRossetti, la quale ha dato luogo a un vero e proprio. Ecco che ha fatto. Lodi Marcella Bonifacio dopo ladial GFha vinto questa edizione del ...

Le reazioni internazionali alla strage di Mosca, dove almeno 60 persone sono state uccise in un terrificante attentato in una sala da concerto (corriere)

Angelina Mango , vincitrice della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, si è raccontata in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. La figlia di Pino Mango e Laura Valente ... (isaechia)

Soste selvagge davanti alle scuole di Asti, ma i nonni civic non hanno poteri di sanzionare - Davanti alla media Brofferio c'è una delle situazioni più critiche, ma i genitori si difendono dalle accuse e la dirigente ricorda come i disagi ci siano da decenni ...lanuovaprovincia

Attentato Mosca, Cremlino: “Prematuro parlare ora di Reazioni verso Kiev” ma i terroristi si stavano rifugiando in Ucraina - E’ ancora presto per parlare di quale sarà la reazione della Russia se sarà provata la partecipazione dell’Ucraina nell’attacco ...ilriformista

La strage di Mosca, il Cremlino: «Prematuro parlare di Reazioni contro Kiev» - «Un’inchiesta è in corso, non sarebbe corretto fare speculazioni ipotetiche in questo momento», ha detto il portavoce Dmitry Peskov ...gds