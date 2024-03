Re Carlo torna sulle scene | Kate e William no Spifferi reali | allertato Edoardo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 26 marzo 2024) La Corona britannica è fortemente scossa per le due malattie concomitanti, quella di Ree della moglie dell'erede al trono,Middleton. Il sovrano tuttavia, è pronto are a presenziare ai principali eventi ufficiali, al contrario di dei principi del Galles.III infatti parteciperà alla messa di Pasqua presso la cappella di San Giorgio a Windsor. La presenza del re segnerà il principale evento pubblico a cui il sovrano prenderà parte da quando gli è stato diagnosticato il cancro a febbraio, a causa del quale ha dovuto sospendere gran parte dei suoi impegni. Il monarca sarà presente insieme alla regina Camilla, ma come detto a Windsor non ci saràMiddleton, che ha annunciato venerdì scorso che sta ricevendo un trattamento chemioterapico preventivo dopo aver confermato che anche ...