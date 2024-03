Re Carlo | non William ma qualcun altro è pronto a prendere il suo posto | l’indiscrezione bomba

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 26 marzo 2024) “il suo”: Re, chi lo sostituisce – La Royal Family sta vivendo un momento molto difficile. La Corona inglese è stata recentemente colpita infatti dalle malattie di reIII e della nuora di questi, Kate Middleton. Il sovrano, come sappiamo, si è ritirato dagli impegni pubblici per riguardarsi dopo la diagnosi del cancro. Anche Kate, futura regina è lontana dalla scena da mesi. La giovane sta riprendendo le forze dopo un delicato intervento chirurgico ed è alle prese con la chemioterapia. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Kate Middleton, cresce la preoccupazione per la sua salute dopo la foto “incriminata”: ecco cosa si è scoperto Leggi anche: Kate Middleton è “distrutta”, la verità sulla foto ritoccata Kate Middleton e ...