Razzismo | nessuna squalifica per Francesco Acerbi | assolto per insufficienza di prove

(Di martedì 26 marzo 2024)perper il caso della presunta frase razzista nei confronti di Juan Jesus. Così ha deciso il Giudice sportivo Gerardo Mastandrea. Il difensore 36enne dell’Inter è statoperdi: “Non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata”, si legge nel dispositivo della decisione, emanata nel primo pomeriggio di oggi, martedì 26 marzo.è quindi convocabile da Simone Inzaghi per la partita Inter-Empoli, in programma lunedì 1 aprile. Durante la partita Inter-Napoli dello scorso 12 marzo il difensore brasiliano degli azzurri Juan Jesus aveva protestato con l’arbitro La Penna sostenendo che ...

