Razzismo | Acerbi assolto | giustizia è fatta

(Di martedì 26 marzo 2024) L'assoluzione di Francescodall'accusa di aver rivolto un epiteto razzista a Juan Jesus nel corso della sfida tra Inter e Napoli ha sollevato dubbi e un polverone di polemiche, come era prevedibile che fosse. Sarebbe accaduto anche a conclusioni invertite, se cioè il Giudice sportivo avesse dato credito fino in fondo alla versione di Juan Jesus e non avesse deciso di ritenerla non provata da alcun riscontro, nemmeno minimo, probatorio e indiziario. Dal momento che la vicenda si era trasformata in un confronto tra due diversi e opposti racconti, sottrarsi al giudizio universale senza sfumature era impossibile e così è stato, facendo tramontare anche le ipotesi intermedie (un po' pasticciate) che sarebbero state facilmente scambiate per compromesso. Allo stato attuale delle cose, dunque registrando che - come scritto nel dispositivo - l'accusa di aver proferito ...