Raw 25 03 2024 Old style brawl

(Di martedì 26 marzo 2024) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Allstate Arena di Chicago, Illinois. Lo show inizia con Cody Rhodes che raggiunge il ring, dice che ha fatto una promessa e come sempre tende a rispettarla. Ciò fa con i fan e ciò fa sul ring. Roman Reigns non c’è, lui invece ha vinto la Royal Rumble per ben due volte di fila e sarà a WrestleMania. The Rock lo interrompe. Raggiunge il ring per dire qualcosa all’orecchio di Cody poi lascia subito il ring. Nel backstage viene chiesto a The Rock cosa abbia detto a Cody, ma Rock lascia intendere di chiederlo al diretto interessato. I The Judgment Day dicono di essere stanchi di cosa stanno facendo Dominik Mysterio e JD McDonagh, non portano quello che devono. Ma Damian Priest dice di avere un piano per avere un vantaggio a WrestleMania. Ricochet vs. JD McDonagh (2,5 / 5) L’opener della ...