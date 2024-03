Ravezzani | «Acerbi | sentenza che farà discutere Ma da rispettare»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 26 marzo 2024) Non manca il commento di Fabioriguardo all’assoluzione di Francescoper mancanza di prove. Il direttore di TeleLombardia su Twitter sottolinea la necessità dila decisione.DA– Questo il pensiero di Fabiosulla vicenda trae Juan Jesus: “assolto. Il giudice ha stabilito che non ci sono prove sufficienti per dimostrare il suo insulto razzista a Juan Jesus. La parola di uno contro quella dell’altro non sono sufficienti per una condanna.che, ma da“. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ...